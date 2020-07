Coronavirus a Centola, ordinanza del sindaco: mascherina obbligatoria all'aperto

Aumentano i comuni dove diventa obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. L’ultimo in ordine di tempo è Centola: il sindaco Carmelo Stanziola, infatti, ha firmato un’ordinanza che obbliga i suoi concittadini all’uso della mascherina sia all’interno che all’esterno delle attività commerciali e di mantenere le distanze di sicurezza.

I dettagli

Le zone interessate sono: la frazione Palinuro dalle 20:30 alle 4 in Via Indipendenza, Via Porto, Via Santa Maria, Piazza Virgilio e tutte le annesse diramazioni; Centola Capoluogo dalle 20:30 alle 4 in Piazza San Nicola di Mira; nella frazione San Severino, stazione ferroviaria e piazzale antistante. È infine obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione su tutto il territorio comunale, nei momenti di attesa (fila) per gli accessi di attività commerciali, uffici ed esercizi pubblici.