Covid-19: nuovo contagio a Baronissi, l'appello della Cna sul caso della parrucchiera abusiva a Bellizzi

Nuovo caso positivo di Coronavirus a Baronissi: è il quinto in città. Ad annunciarlo, il sindaco Gianfranco Valiante: "E’ una giovane che ha avuto contatti con coetanei provenienti da vacanze in Sardegna. La ragazza è da sola a casa in isolamento, sta bene ed è asintomatica, i familiarI vivono altrove. I nostri auguri di pronta e completa guarigione". Poi, l'appello alla comunità: "Invito ancora tutti ad osservare ogni misura prudenziale in particolare l’uso della mascherina, l’osservanza del distanziamento sociale, la rigorosa igiene personale. Ho chiesto alla Polizia municipale a ai Carabinieri di avere più rigorosi controlli".

Il caso della parrucchiera a Bellizzi

In merito alla notizia sulla parrucchiera contagiata, pare abusiva, a Bellizzi, la Cna di Salerno coglie l’occasione per condannare ancora una volta con fermezza qualsiasi ricorso alla manodopera abusiva che colpisce e ferisce chi opera nella regolarità, ma non solo.

La nota del Cna

L’occasione è opportuna per ribadire un concetto prioritario nelle azioni dell’associazione. Rivolgersi ai professionisti del settore bellezza significa tutelare innanzitutto la propria sicurezza oltre che la legalità. Mai come in questo momento in cui la categoria ha fatto e continua a fare sacrifici enormi per poter garantire il rispetto delle norme anti Covid, è dovere e senso di responsabilità di tutti evitare il ricorso a prestazioni abusive.

I numeri sull'età media

In totale, dall'inizio dell'epidemia, i positivi al Covid-19 risultano 4174 i positivi a Napoli, 1028 a Salerno, 992 a Caserta, 616 ad Avellino e 236 a Benevento. Dai dati, emerge che il 31 luglio l’età mediana dei contagi era 55 anni. Dopo i “viaggiatori” di agosto, l’età mediana osservata sull’intero periodo di emergenza si è abbassata a 43 anni. Mentre per il solo mese di agosto l’età mediana è pari a 27 anni.



