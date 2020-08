Covid-19: giovane contagiato a Scafati, nessun nuovo positivo a Ravello, Roccapiemonte e Cava

Nuovo caso positivo a Scafati. Nell’ambito dei controlli effettuati, è emerso che è affetto da Covid-19 uno scafatese che è in isolamento fiduciario domiciliare.

Parla il sindaco Cristoforo Salvati

"Ringrazio l'assessore Alessandro Arpaia che, da medico oltre che assessore alla sanità, sta seguendo la situazione tenendosi in costante contatto con L'Asl che continua l'attività di screening. Non bisogna abbassare la guardia continuando ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi e a rispettare il distanziamento sociale".

I tamponi negativi

Intanto, a Roccapiemonte, tamponi negativi per due persone in quarantena venute in contatto con il giovane contagiato. E nessun positivo neppure tra chi aveva partecipato, nei giorni scorsi, agli eventi della struttura di ristorazione a Sant'Antonio Abate. Buone notizie anche a Ravello, dove sono risultati negativi i sette tamponi effettuati su altrettante persone della catena dei contatti del giovane contagiato in vacanza in Croazia. Nessun nuovo positivo neppure a Cava: “I tamponi del gruppo di giovani rientrato dalla Grecia, tranne l’unico caso già segnalato, sono tutti negativi", ha assicurato il primo cittadino, Vincenzo Servalli.