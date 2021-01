Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, chiuso un ambulatorio

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, un positivo è stato riscontrato a Baronissi, altri 5 a Campagna e un altro a Positano. Si aggrava, intanto, il bilancio dei contagi nella casa di riposo situata di San Vito, a Sant’Arsenio. Altri 12 ospiti e 3 operatori sono risultati contagiati.

Intanto, a Maiori uno degli ambulatori ASL di via Pedamentina è stato chiuso in via precauzionale, come riporta Il Vescovado, per la positività di un infermiere.