Covid-19: nuovi casi a Castel San Lorenzo, Pellezzano ed Angri

Un nuovo contagio ad Angri. Come fa sapere il sindaco Cosimo Ferraioli, sono stati registrati anche 13 guariti. "Il dato di stasera non ci distragga dal trend in crescita sia nel nostro comune che in quelli limitrofi. Siamo chiamati a dare forti segnali di responsabilità nelle prossime settimane. - ha avvisato il primo cittadino - Solo noi possiamo fermare il contagio e solo noi siamo responsabili di questi numeri".

Gli altri contagi

Sette nuovi casi, intanto, a Pellezzano, dove, la cittadinanza potrà autonomamente riportare all’Ente l’esito del proprio tampone, così da velocizzare l’emissione delle relative ordinanze. A risultare positivi, quattro residenti a Pellezzano Capoluogo, nonchè Maddalana Galdi e Francesca Senatore di Coperchia che hanno autorizzato alla divulgazione delle generalità ed un altro residente a Coperchia. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Dall’inizio della pandemia, si sono registrati purtroppo sei decessi, di cui cinque nella frazione Capezzano ed uno nella frazione Coperchia. Ancora, a Castel San Lorenzo c'è stata una nuova positività, legata al focolaio scoppiato presso l'ospedale di Roccadaspide. La persona sta bene ed è completamente asintomatica: si trova in isolamento domiciliare, come i contatti significativi avuti. Registrata, tuttavia, anche la guarigione di una donna. "I casi che riguardano nostri Concittadini scaturiti dal focolaio ospedaliero sono quattro mentre i casi totali attualmente positivi nella nostra comunità sono sette. - fanno sapere dal Comune- A tutti, rinnoviamo la nostra vicinanza e l'auspicio che la battaglia sia presto vinta".