Covid-19: nuova vittima nel salernitano e altri contagi, sospesi i ricoveri in un reparto dell'Umberto I

Nuova vittima del Covid-19 a Eboli, dove oggi si contano anche 2 nuovi casi come ha fatto sapere il Comune, con il numero dei contagi pari a 261. Come riporta Ondanews, intanto, sabato sera ha smesso di vivere, dopo aver accusato un malore in località Bivio Cioffi, un 84enne contagiato a metà dicembre. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo essere stati allertati dai familiari, hanno soccorso l’uomo e lo hanno condotto all’ospedale: a nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Il focolaio a Nocera

Intanto, come confermato da fonti certe, presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, a seguito di contagi tra pazienti e operatori, sono stati sospesi i ricoveri nel reparto Chirurgia - Ortopedia, salvo le emergenze.

Gli altri contagi

Un nuovo positivo e un nuovo guarito, poi, a Campagna, dove i casi ammontano complessivamente a 85. Di questi 85, 57 si sono sviluppati all’interno di 21 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Quattro positivi, ancora, a Ravello, dove al momento sono nove i contagiati, tra cui il parroco. Inoltre un nuovo caso anche a Baronissi, mentre a Mercato San Severino, le suore dell’istituto Palazzolo nella frazione Piazza del Galdo restano in buone condizioni nonostante la positività. Infine, due nuovi casi asintomatici a Montesano sulla Marcellana.