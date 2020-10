Covid-19: 3 nuovi casi a Baronissi tra cui un bambino, il sindaco contro l'Asl

Altri tre cittadini positivi al Coronavirus a Baronissi. Lo rende noto il sindaco Gianfranco Valiante: i contagiati sono stati posti dall’Asl in isolamento domiciliare con i loro componenti familiari. Si tratta di due persone adulte e di un bambino che frequenta la scuola media “Villari”. Complessivamente, dunque, trentasette le persone positive al Covid a Baronissi.

Nessun’altra informazione perché da giorni ormai l’Asl ci comunica unicamente i nominativi di cittadini positivi. Null’altro, desolatamente null’altro malgrado ogni richiesta.

Ho scritto, protestando,la preoccupante e triste condizione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, al Direttore Generale dell’Asl, al Responsabile dell’Unita’ di Crisi regionale. Esprimo ancora la mia affettuosa solidarietà e vicinanza ai concittadini positivi, alle loro famiglie ed anche alle tantissime persone in isolamento domiciliare in attesa dell’esito dei risultati dei tamponi, di cui non riescono ad avere minimo riscontro dall’organo sanitario. Speriamo si cambi presto registro!