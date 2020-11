Covid-19: 3.657 nuovi positivi in Campania e 75 decessi in 2 settimane, nuovo contagio Caggiano

Sono stati registrati 3.657 nuovi positivi in Campania, di cui 3.227 asintomatici e 430 sintomatici, su 23.479 tamponi effettuati ieri. Come riferito dall'Unità di Crisi, complessivamente 121.942 i contagi in Campania su 1.331.959 casi analizzati. In 14 giorni, dal 3 al 17 novembre, 75 i decessi registrati su 1.160 totali e 1.169 sono i guariti di ieri su 25.643 complessivi.

Ecco il report sui posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 200



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 2.259

Caggiano

Intanto, a Caggiano è risultato positivo un altro cittadino ricoverato presso l'ospedale di Polla da molti giorni. "Esprimiamo la nostra vicinanza e affetto a lui e a tutta la sua famiglia. - scrivono dall'amministrazione - Continuiamo ad essere prudenti ed a osservare scrupolosamente le regole".