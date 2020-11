Covid-19: 2.815 nuovi positivi e 47 i decessi in 18 giorni in Campania

Continua la discesa dei contagi in Campania: oggi, si registra il 12.17% di tamponi positivi sul totale. Una buona notizia se si ricorda che il 3 novembre la percentuale era pari al 21.53%. In particolare, sono 2.815 i positivi su 23.130 tamponi effettuati ieri, di cui 2.391 asintomatici e 424 sintomatici. In Campania, dunque, 143.010 i contagi su 1.484.741 di casi analizzati.

Dal 7 al 24 novembre, intanto, sono stati 47 i decessi, purtroppo, su un totale di 1.434 totali, mentre 3.471 i cittadini guariti sui 39.428 complessivi.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 192



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.282

* Posti letto Covid e Offerta privata