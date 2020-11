Nuovi contagi ad Agropoli e Vietri che dispone una stretta, ad Acquamela tanti fiori in segno di speranza

Nuovi contagi nel salernitano: è la volta di Agropoli che oggi registra 6 nuovi casi. Al via, dunque, la ricostruzione della catena dei contatti.

Parla il primo cittadino

"In compenso ci sono 5 guariti. Il numero attuale dei positivi è 35. - fa sapere il primo cittadino Adamo Coppola- Restiamo in attesa delle imminenti decisioni del Governo, al fine di comprendere su cosa verteranno e se del caso muoverci con provvedimenti ad hoc per la nostra città".

Vietri

Quota 40 casi a Vietri: lo rende noto il sindaco Giovanni De Simone che annuncia altri 4 positivi, dopo i 36 di ieri. Così, vista la situazione, il Comune ha pubblicato un'ordinanza ad hoc, ai fini del contenimento del contagio. Tale ordinanza avrà validità per 15 giorni, dopo dei quali si verificherà la situazione generale nel Comune e si allenterà o restringerà a seconda dei risultati ottenuti. "Un piccolo sacrificio per poter superare questo brutto momento senza lasciar indietro nessuno, tutelando la salute di tutti i cittadini e sperando, “chiudendo” ora, di poter salvare il periodo natalizio", ha aggiunto il primo cittadino.

Ecco i punti salienti

1.) È consentito ai soli cittadini residenti e/o domiciliati praticare nel territorio comunale le attività motorie, sportive e ricreative dalle ore 6:00 alle ore 8:30. Restano ferme le disposizioni di cui alla precedenza ordinanza sindacale n.53 del 02/11/2020.

2.) È fatto divieto di effettuare ogni attività di equitazione;

3.) È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi pubblici(bar, ristoranti, pasticcerie) dalle ore 14:30( ultimo ingresso) alle ore 5:00;

4.) È consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22:00 e la consegna a domicilio fino alle ore 23:00;

5.) É disposta la chiusura alle ore 17:00( ultimo ingresso) di tutte le attività commerciali, compresi alimentari, parrucchieri, centri estetici, studi professionali ad eccezione delle farmacie.

6.) È disposta la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali e pubblici esercizi, ad eccezione delle farmacie.

7.) È vietato sostate su tutto il territorio comunale dalle ore 17:00 alle ore 5:00, ad accezione di comprovati casi di necessità e per consentire l’acquisto da asporto e la consegna a domicilio;

8.) É fatto obbligo, per colore che provengono da regioni classificate Rosse o Arancioni, osservare il periodo di quarantena o munirsi di esito di tampone;

9.) É fatto obbligo ai laboratori di analisi di comunicare al Comune i nominati dei cittadini residenti e/o domiciliati che effettuano tampone;

10.) Dispone che nei casi di urgenza, individuati e certificati dai medici curanti, i tamponi effettuati presso il laboratorio privati, saranno rimborsati ai laboratori stessi nella misura del 50%.





Curiosità a Baronissi

A Baronissi, dove ieri sono stati registrati sedici nuovi casi di cittadini positivi, intanto, un segno di speranza da parte dei cittadini a San Domenico di Acquamela: "I fiori non muoiono mai perché quelle famiglie, come tanti cittadini di Baronissi, amano la bellezza, amano il luogo in cui vivono, amano la gente, amano la vita. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante- La cura dei fiori è simbolo di bellezza e di amore ma assume, in questo periodo di odiosa pandemia, il significato di un messaggio di serenità, di desiderio di normalità e di vita che Baronissi e il borgo di San Domenico intendono inviare con semplicità a tutto il mondo. Perché dopo ogni nottata c’è sempre una nuova alba", ha concluso il primo cittadino.

