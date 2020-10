Covid-19: nuovi casi a Fisciano ed Eboli, altri tamponi negativi a Baronissi

Salgono, i contagi nel nostro territorio. In particolare, a Fisciano, due nuovi casi annunciati dal sindaco Vincenzo Sessa: "L’Asl ci ha comunicato la positività al covid-19 di due nostri concittadini (non sono stato autorizzato a fornire le loro generalità). - ha spiegato il primo cittadino - Uno dei due è un congiunto di un concittadino già risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Entrambi sono in isolamento domiciliare e in sinergia con l’Asl sono stati ricostruiti i contatti avuti". Poi l'appello:

Continuiamo ad avere comportamenti responsabili, igienizziamo spesso le mani, usiamo la mascherina e manteniamo le distanze!

Intanto ad Eboli scende a 13 il numero complessivo dei casi positivi Covid-19. Ma è stato registrato 1 nuovo positivo oggi, con la famiglia composta da 9 persone e già tutta negativizzata. "L'emergenza coronavirus è sempre in atto e bisogna necessariamente rispettare tutte le prescrizioni di legge. - si legge in una nota del Comune - Evitare assembramenti e indossare le mascherine di protezione nei luoghi e negli spazi che non consentono il distanziamento sociale: restano questi gli obblighi maggiori"

Baronissi

Buone notizie, invece, da Baronissi, dove risultano tutti con esito negativo (23 in tutto) i tamponi processati dall’Asl nella giornata odierna a cittadini di Baronissi. "Un sospiro di sollievo ma non abbassiamo la guardia! - ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante- Tutti insieme ce la faremo".