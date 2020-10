Torna a Montecorvino dall'Austria: positiva al Covid, nuovo contagio ad Ascea

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano. L'Asl ha comunicato che vi è un positivo sul territorio di Montecorvino Rovella.

La persona in questione, originaria del posto ma residente in Austria, è stata informata della positività di un suo congiunto in Austria non appena arrivata a Montecorvino Rovella. Appresa la notizia, la persona interessata (asintomatica ed in buone condizioni di salute) sì è prontamente messa in quarantena in attesa del tampone risultato poi positivo. Il Centro Operativo Comunale, riunitosi questa mattina, ha constatato che la persona contagiata ha avuto contatti solo con i genitori (già in quarantena) essendo appena rientrata dall'Austria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso ad Ascea

Ad Ascea, poi, è risultata positiva una persona "asintomatica": i contagi sono saliti a 7. È stata ricostruita la rete dei contatti e assunti i provvedimenti di competenza. L'invito del sindaco è quello di rispettare le norme anti-contagio.