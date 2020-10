Covid-19: nuovi contagi in Cilento, nell'Agro, nei Picentini ed in Costiera, boom di casi a Battipaglia

Continua a salire il numero dei contagi nel salernitano. Per iniziare, due casi di positività a Giffoni Valle Piana: "Il primo caso infatti, è riferito al tampone di verifica su una persona di cui vi avevo già dato notizia lo scorso 8 ottobre: residente a Giffoni Valle Piana ma domiciliato a Salerno, dove sta rispettando il periodo di isolamento domiciliare, la persona in questione è risultata positiva al tampone di verifica. - ha detto il sindaco Antonio Giuliano - Il secondo caso invece, riguarda una cittadina di Giffoni Valle Piana, ricoverata all’Ospedale Ruggi d’Aragona dal giorno 10 ottobre per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Dopo aver sostenuto tre tamponi prima dell’intervento, tutti dall’esito negativo, ieri la persona in questione è stata sottoposta ad un nuovo controllo come da prassi per poter essere dimessa. Il tampone però ha dato esito positivo e pertanto resterà ricoverata in ospedale".

Boom di contagi a Battipaglia

In serata, sono giunti gli esiti i tamponi relativi alla giornata di oggi a Battipaglia: "Purtroppo, dobbiamo registrare altre 10 persone positive al Covid19 che, sommate alle tre precedenti, fanno salire il totale giornaliero a 13 casi", ha detto la sindaca Cecilia Francese. Intanto, due le persone guarite.

In Cilento

Intanto, a Sapri ben 6 nuovi casi positivi, di cui 3 erano già in isolamento fiduciario da giorni in quanto, quali contatti di caso, erano destinatari di un'apposita ordinanza, come precisato dal sindaco Antonio Gentile: Sapri al momento conta 23 contagi.

Nell'Agro

Inoltre, dal Centro Operativo Comunale Papa Charlie di Pagani, fanno sapere di 3 persone positive al Covid-19, nonchè di 6 guariti. Il totale, quindi, è di 101 persone positive. Nuovo caso anche a Nocera Superiore, come riferito dal primo cittadino Giovanni Maria Cuofano: si tratta di un cittadino già in isolamento preventivo ed attualmente monitorato.

In Costiera

E, infine, a Maiori, nuovo contagio: sono in tutto otto gli attualmente censiti. "Questo di oggi non é legato a casi precedenti e sono, come di consueto, in corso tutte le operazioni di tracciamento relativamente ai contatti. - ha spiegato il sindaco Antonio Capone- In conclusione torno a fare appello al vostro senso civico per continuare nell’opera di prevenzione quotidiana attraverso l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione Immuni".