Covid-19, aumentano i contagi in Campania: i dati del bollettino

Altri pazienti positivi al Covid-19, in Campania. A renderlo noto, l'Unità di Crisi: su 5.427 tamponi effettuati ieri, ben 100 i contagiati, di cui 5 casi dalla Sardegna, 16 connessi a rientri. A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione.

I dati

Attualmente, dunque, in Campania, 7.868 risultano i positivi su 454.878 test. Nessun nuovo decesso sui 448 totali, mentre 2 i guariti sui 4.478 complessivi (di cui 4.473 completamente e 5 clinicamente guariti).

Nuovo contagio