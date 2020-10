Covid-19: decesso a Pontecagnano, nuovi contagi a Giffoni, Sessa Cilento, Montecorvino e Polla

Questa non è certo la notizia che avrei voluto darvi stamattina ma la realtà dei fatti ci dice che Pontecagnano Faiano oggi piange un’altra vittima di questa terribile epidemia. Dire addio ad un nostro concittadino, parente, amico non è mai semplice. Esprimo alla sua famiglia le più sentite condoglianze a nome di tutta la città.

Lo ha scritto il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara: "Questo deve servirci per capire, una volta per tutte, che il COVID-19 è una cosa seria, un virus che non lascia scampo e che può fare vittime anche tra i giovani. Proprio ai più giovani rivolgo un appello: c’è bisogno di osservare le regole, c’è bisogno di buon senso perché il virus può essere mortale. - ha detto il primo cittadino - In queste occasioni credo sia opportuno avere rispetto per la vittima e che si lasci qui, alla famiglia, solo il proprio messaggio di cordoglio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri contagi

Cresce anche il numero dei contagi nel salernitano: 11 nuovi casi a Giffoni Sei Casali, come reso noto dal sindaco Francesco Munno. "L'Asl ha prontamente ricostruito la catena dei contatti e circoscritto i casi. - reso noto il primo cittadino - Le persone in questione si trovano già in quarantena precauzionale. I nuovi positivi si aggiungono ai sette comunicati qualche giorno fa e non ancora negativizzati". Ancora, a Sessa Cilento, nuovo positivo: "Purtroppo per la seconda volta la nostra piccola Comunità viene colpita da questo maledetto virus, ma la nostra forza è così grande che supereremo anche questa - fanno sapere dal Comune Si raccomanda di seguire tutte le indicazioni così come contenute nelle Ordinanze Regionale e dal DPCM del Governo". Inoltre, un nuovo caso di Coronavirus all’ospedale di Polla: si tratta di un’infermiera già in isolamento. Infine, tre nuovi positivi a Montecorvino Rovella: le persone in questione sono asintomatiche e si trovano già in quarantena precauzionale.