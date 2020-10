Covid-19: nuovi casi a Roccapiemonte e Pontecagnano

Altri 5 contagi a Pontecagnano: tre pazienti sono riconducibili al focolaio emerso nella struttura SPRAR - sistema di protezione per richiedenti asilo. Gli altri due pazienti appartengono ad un unico nucleo familiare di caso già noto. Non mancano, fortunatamente, due pazienti guariti, che erano invece ricoverati in ospedale e che hanno definitivamente sconfitto il virus.

Roccapiemonte

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, intanto, ha fatto sapere che tre cittadini venuti a contatto con un soggetto positivo al Covid-19, sono risultati a loro volta positivi a seguito del tampone di controllo effettuato nelle scorse ore. La notizia è stata comunicata dall'Asl di Salerno: le tre persone si erano già poste in isolamento e come da ordinanza sindacale, sono ora in quarantena domiciliare in attesa di nuovi accertamenti. Salgono ad 8 i cittadini residenti a Roccapiemonte attualmente positivi al Coronavirus, dieci dall'inizio della pandemia, in quanto due sono guariti.

L'appello del sindaco