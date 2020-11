Calo di contagi nel salernitano: 259 casi nelle ultime 24 ore, in autoisolamento il sindaco di Scafati

In calo, i contagi nel salernitano, dove, tuttavia, negli ultimi giorni c'è una vera propria, drammatica, conta dei decessi, frutto della seconda ondata del Covid-19 che ha spezzato, purtroppo, numerose vite umane. Intanto, ieri nel salernitano sono stati registrati 259 nuovi casi, sui 16.401 complessivi.

Ecco gli ultimi dati sui contagi su base provinciale:



Napoli: 85.045 (2373)

Caserta: 26.118 (498)

Salerno: 16.401 (259)

Avellino: 6.388 (87)

Benevento: 2.293 (17)

Il caso a Scafati

Si è posto in autoisolamento, intanto, il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. "Ieri mattina ho avuto qualche linea di febbre. Non ho esitato a sottopormi privatamente al tampone per Covid 19, che ha dato esito negativo. Pur non essendo risultato positivo al virus, per precauzione, resterò in convalescenza per i prossimi giorni, in attesa di ripetere il tampone. - ha fatto sapere il primo cittadino - Ritornerò al Comune non appena avrò il risultato del secondo tampone, che mi auguro sara’ negativo come il primo, per la sicurezza e la tranquillità dei miei collaboratori e di chi opera quotidianamente nel mio stesso contesto lavorativo. Naturalmente continuerò a lavorare da casa per la nostra comunità, restando in contatto constante con i funzionari comunali e gli altri amministratori", ha concluso.