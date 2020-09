Covid-19: nuovo caso ad Angri, i contagi salgono a 11

Lo ha detto il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli che ha poi rivolto un nuovo invito alla cittadinanza per scongiurare nuovi contagi:

Vi invito ancora una volta alla massima prudenza. L’emergenza è ancora in corso e lo testimonia il numero di focolai rispetto ai contagiati. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Teniamo alta l’attenzione e non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti finora.