Covid-19, 6° contagio a Baronissi: ricoverata per gravi malesseri, isolati i familiari

Ancora un caso di positività al Covid-19 nel salernitano: l’Asl ha comunicato il contagio e le non buone condizioni fisiche di una signora, in procinto di essere ricoverata in ospedale per gravi malesseri. Isolati presso il proprio domicilio, i suoi quattro familiari conviventi: i due genitori e i due figli adolescenti.

Parla il sindaco Gianfranco Valiante