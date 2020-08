Covid-19, 13 pazienti ricoverati a Scafati: l'appello di Polichetti

Sono 13, attualmente, i pazienti ricoverati nel reparto Covid-19, a Scafati. Si tratta. dunque, di una situazione stazionaria, dopo l'esplosione di nuovi contagi nell'ultimo periodo. "Come medico continuo ad essere preoccupato - ha detto il responsabile alla Sanità della Fials, il noto ginecologo Mario Polichetti - perchè non vedo rispettate le regole di distanziamento sociale, di sicurezza. Giorno dopo giorno, si notano comportamenti come se non fosse successo niente, come se il Covid non avesse prodotto vittime".

L'appello

Dopo il caso di positività anche nel suo comune di nascita, Roccapiemonte, Polichetti lancia un appello a De Luca:

