Coronavirus, donna positiva a Nocera Superiore: restano 7 i contagiati ad Altavilla

Nuovo caso di Covid-19 a Nocera Superiore. Questa mattina il Dipartimento Asl ha comunicato la positività al tampone di una donna, già in isolamento preventivo ed attualmente monitorata. A confermarlo è il sindaco Giovanni Maria Cuofano che spiega: “La curva dei contagi e le nuove misure restrittive c'impongono di avere un comportamento di responsabilità e cautela per contenere la diffusione del virus. Rispettiamo, quindi, il distanziamento sociale, usiamo sempre la mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi, allineiamoci ai Protocolli previsti dal Dpcm e dalle ordinanze”.

Nella zona sud

L’assessore alla sanità del comune di Altavilla Silentina Francesco Cembalo comunica che, alle 22 del 30 settembre 2020, i cittadini positivi al Covid 19, residenti e/o domiciliati sul territorio comunale, sono ancora 7, di cui 2 sempre ricoverati in ospedale e gli atri 5 asintomatici ed in apparente buona salute. “Il sindaco e l' Amministrazione Comunale – aggiunte Cembalo - seguono attentamente l' evoluzione della situazione epidemiologica e ringraziano sempre i cittadini per la collaborazione e la responsabilità prestata. In ogni caso è fondamentale rispettare le Ordinanze emesse dal Governatore della Regione Campania, usare la mascherina ed il distanziamento, per ridurre fortemente la probabilità di contagio”.