Emergenza Covid, siete preoccupati per la nuova ondata? Partecipate al sondaggio

Siete preoccupati per la nuova ondata del Covid-19 a Salerno e in Campania? Come valutate l’obbligo delle mascherine all’aperto? E la nuova ordinanza del Presidente De Luca De Luca sulla chiusura anticipata alle 23 di bar e ristoranti?

Ritenete le strutture sanitarie adeguate ad affrontare in Campania la crescita dei contagi?

Come giudicate il “Reddito di emergenza” destinato alle famiglie escluse da altre forme di aiuto?



Partecipate al sondaggio promosso dal nostro quotidiano in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere in meno di 3 minuti al questionario

CLICCATE QUI

