Screening a esercenti e dipendenti delle attività produttive, a Battipaglia: spunta un nuovo contagio

Nuovo contagio da Covid-19 a Battipaglia: lo ha comunicato il sindaco Cecilia Francese. Si tratta di un paziente asintomatico e in buone condizioni che ha scoperto di aver contratto il virus in seguito ad una campagna di screening che ha previsto l’effettuazione del tampone agli esercenti e dipendenti delle attività produttive in città.

Il caso

Attualmente il caso positivo si trova in quarantena insieme alla sua famiglia: al via, dunque, la ricostruzione della catena dei suoi contatti. “Il virus gira sempre, ma bisogna essere sereni: vanno controllati anche gli asintomatici per evitare che poi possano scoppiare casi più importanti e vanno rispettate le misure di sicurezza”, ha concluso il primo cittadino.