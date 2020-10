Covid a Roccapiemonte, una donna contagiata: l'annuncio del sindaco

Dopo Pagani, Sarno e Angri, nella lista dei contagi rientra anche Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano ha comunicato che una concittadina è risultata positiva al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

La donna, ricoverata da oltre un mese in ospedale per altra patologia, avrebbe dovuto essere dimessa nella giornata di domani e per questo è stata sottoposta a tampone di controllo. Il test è risultato positivo e per tale motivo la signora resterà in ospedale in attesa di nuovi esami. "Alla nostra concittadina l'augurio di un celere recupero dal problema occorsole e di superare al piu' presto l'ulteriore ostacolo causato dal Covid-19", ha dichiarato il sindaco.