Nuovi casi di contagio nell'Agro: positivi a San Valentino e Roccapiemonte

Nuovi casi nell'Agro nocerino. A San Valentino Torio, il sindaco Michele Strianese ha comunicato la positività di una nuova persona, che da alcuni giorni era ospedalizzata. Il numero dei casi totali nel comune dell'Agro sale a 35. Anche a Roccapiemonte ci sono due casi in più, come informa il sindaco Carmine Pagano. Si tratta di persone venute a contatto con soggetti di altre città, a loro volta contagiati. Sono entrambi in isolamento fiduciario, mentre i loro familiari sono in quarantena in attesa di sottoporsi a tampone.

