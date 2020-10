Covid, due persone positive a Siano: l'annuncio del sindaco

Il Covid non arretra, è sempre guardia alta in provincia di Salerno. Le nuove segnalazioni di persone contagiate arrivano dall'Agro Nocerino Sarnese. La notizia la ufficializza il sindaco di Siano, Giorgio Marchese.

I dettagli

"L’Asl mi ha comunicato - annuncia con un post sulla propria pagina Facebook - che ci sono altre due persone positive al Covid-19. Le persone interessate, asintomatiche ed in isolamento presso il proprio domicilio, fanno parte del nucleo familiare del quarto caso segnalatoci.

La situazione del nostro territorio è costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale, attivo in tutte le funzioni di supporto previste dalla pianificazione speditiva di protezione civile per il rischio da Covid-19. Alle persone interessate vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la cittadinanza".