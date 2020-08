Covid-19, ancora contagi a Teggiano: due tamponi positivi

Nuovi controlli e altri tamponi positivi in provincia di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano. A Teggiano, infatti, ci sono due nuovi casi di positività al Covid. Si tratta della madre del ragazzo risultato positivo nei giorni scorsi e del suo compagno. Attualmente tutti e tre si trovano in isolamento domiciliare.

In Cilento

Tutti negativi, i 23 tamponi sui cittadini in quarantena a Castellabate che, dunque, resta Covid free. Il sindaco, Costabile Spinelli, ha fatto sapere che i cittadini posti in quarantena fiduciaria dallo scorso 28 luglio, perché venuti in contatto con un non residente asintomatico, risultano tutti ufficialmente negativi. Sempre in Cilento, invece, risulta positivo un minore che aveva avuto contatti con un coetaneo già risultato contagiato in una frazione di Pisciotta.