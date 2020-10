Corretta la stenosi della valvola polmonare per due cagnolini: effettuati 2 interventi a Salerno

Effettuati a Salerno, presso la Clinica Veterinaria Intervento 24, due delicati interventi chirurgici di valvuloplastica per correggere la stenosi della valvola polmonare in due cagnolini. La stenosi della valvola polmonare è la terza più comune malattia cardiaca congenita del cane. Consiste in un restringimento anomalo della valvola polmonare del cuore, che ostacola il passaggio del sangue attraverso di essa. Può essere accompagnata da ulteriori difetti cardiaci creando una situazione grave o può essere abbastanza lieve da passare inosservata. Occasionalmente anche i gatti ne sono affetti.

Perfettamente riuscite, le operazioni grazie all’intervento del dottor Luigi Venco, con i colleghi Altin Cala e Roberto De Lisio e dagli anestesisti Antonio Ricco e Annalaura Passaro, i due piccoli pazienti ora potranno tornare a correre e giocare.

Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari: