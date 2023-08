Salernitana-Augsburg, corse straordinarie della metropolitana per il Trofeo Iervolino

In occasione della partita del secondo Trofeo Iervolino fra Salernitana ed Augsburg, in programma il 5 agosto allo stadio Arechi, Trenitalia ha deciso di istituire quattro corse in più della Metropolitana.

Le corse

In accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, Trenitalia farà circolare più treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire un più agevole deflusso dei visitatori. In totale saranno 4 le corse metropolitane in più per un totale di circa 2mila posti (2 da Salerno in direzione Arechi e 2 in direzione opposta), con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.