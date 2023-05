A Castel San Giorgio il corso di alta formazione della Polizia Locale

È in corso presso il Comune di Castel San Giorgio il corso di alta formazione della Polizia Locale. 55 agenti provenienti da tutta la Campania stanno seguendo il corso di aggiornamento "Sicurezza Stradale e Codice della strada".

Il corso

"Ancora una volta, grazie al comandante della Polizia Locale di Castel San Giorgio, il maggiore Giuseppe Contaldi, il nostro Comune è punto di riferimento in Campania per la formazione" dichiara il sindaco Paola Lanzara, che aggiunge: "Investire sulla formazione significa investire sulla sicurezza dei nostri territori. Figure preparate e competenti rappresentano una garanzia sia per gli enti che per i cittadini. La Scuola Regionale di Polizia Locale è oggi in Italia la struttura formativa nel settore con la più lunga esperienza ed in questa nuova stagione, di accresciute competenze per la Polizia Locale, la Scuola Regionale si pone come laboratorio che vada a qualificare e coordinare l’attività degli operatori della sicurezza. Vedere tanti giovani e valenti professionisti nella nostra aula consiliare è motivo di orgoglio e di soddisfazione". Direttore del Corso di formazione è il maggiore Giuseppe Contaldi, componente del Comitato Tecnico Consultivo in tema di sicurezza del territorio della Regione Campania, docente il primo dirigente della Questura, Salvatore Imparato.