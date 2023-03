Disagi sul Corso per la pavimentazione sconnessa, Loffredo: "Il Comune vigilerà sul restyling"

"Negli ultimi giorni mi sono giunte diverse segnalazioni in merito al fatto che alcuni cittadini sono inciampati e caduti mentre passeggiavano al corso Vittorio Emanuele a causa della pavimentazione sconnessa. E da tempo questa situazione causa malumori da parte dei commercianti, stanchi di attendere l'avvio del restyling". Lo scrive su Facebook il presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo che punta i riflettori sullo slittamento dei lavori che interesseranno la pavimentazione del

Corso cittadino.

L'annuncio

"L'iter è noto a tutti e prescinde dalla volontà dell'amministrazione comunale che ora, però, dovrà essere ancora più attenta di quanto non lo sia stata finora nel vigilare affinché l'intervento di ripavimentazione venga eseguito dalla ditta aggiudicataria rapidamente e con l'accuratezza che richiede un progetto del genere. - osserva Loffredo- Occorre partire subito con il primo lotto e procedere speditamente per restituire a salernitani e turisti una delle principali arterie di Salerno in tutta la sua bellezza e funzionalità. Il mio impegno sarà quello di far presto asfaltare tutti i punti maggiormente danneggiati che possono mettere a rischio la sicurezza", ha concluso.