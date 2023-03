Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: la ditta attende ancora i materiali per iniziare i lavori

Slitta il completamento del restyling alla pavimentazione del Corso Vittorio Emanule di Salerno, annunciato dal sindaco Vincenzo Napoli per marzo. La Russo costruzioni che si è aggiudicata l’appalto degli altri tre lotti di Corso, in un incontro con i tecnici del Comune, ha spiegato che le pietre per la pavimentazione rientrano in una produzione speciale con costi elevati, garantita solo da cinque aziende in Italia. Tali mattonelle, inoltre, non sono tutte prodotte nello spessore richiesto, come riporta Il Mattino.

Russo ha poi precisato di aver anche richiesto una diminuzione di spessore delle pietre per velocizzarne la produzione e soprattutto la consegna, ma tale richiesta è stata rigettata. Per iniziare il restyling, dunque, occorre attendere la consegna del materiale.