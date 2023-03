Corso Vittorio Emanuele, Avella "porta" il problema traverse in Commissione Urbanistica

Ha portato all'attenzione della Commissione Urbanistica la necessità di approfondire il progetto di rifacimento del Corso, il consigliere comunale Rino Avella. " Ringrazio il presidente Mimmo De Maio per l'ospitalità, per aver accolto la mia sollecitazione e per aver deciso di verificare con gli uffici competenti il dettaglio degli interventi. - ha detto - In particolare, ho chiesto che i lavori riguardino per intero le strade laterali, che venga predisposto il piano per gli accessi auto/furgoni, che siano installati sistemi attivi (es. pilomat) in luogo delle orrende barriere statiche attuali e che sia prevista una distribuzione degli spazi per l'occupazione del suolo pubblico, rispettosa della norma e dei pedoni".



Secondo Avella, il problema riguarda, più nello specifico, "la traversa che conduce all'incrocio tra via Papio e via Quaranta. Strada oggi disordinata al punto di sembrare una casbah. - conclude- Attendiamo gli esiti della verifica da parte del Presidente De Maio".