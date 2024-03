Salerno aderisce allo sciopero contro la violenza patriarcale: corteo l'8 marzo

Si terrà a Salerno venerdì 8 marzo lo sciopero transfemminista provinciale indetto dal movimento nazionale “Non una di meno” e sostenuto da tante realtà locali attive ogni giorno sul territorio per la lotta al patriarcato e per il contrasto alla violenza. La manifestazione partirà alle ore 17 da piazza Vittorio Veneto e

proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele per concludersi alla spiaggia di Santa Teresa dove prenderà vita un’assemblea pubblica e un momento

laboratoriale rivolto a bambine e bambini.

I motivi dello sciopero

“Scendiamo in piazza come donne, persone queer e appartenenti alla comunità lgbtqia+, come persone razzializzate, povere, con disabilità, per rivendicare una città, una scuola, una società transfemminista, che ponga alla base della sua struttura il concetto di cura e di responsabilità collettiva; contro il patriarcato e lo sfruttamento, torniamo a urlare il nostro dissenso verso una classe politica che ci ignora e ci calpesta. Chiediamo maggiori fondi ai centri antiviolenza, luoghi strategici di tutela e fuoriuscita dalla violenza di genere, maggiori pratiche e formazioni sul contrasto alla violenza di genere, ostetrica, omobilesbotransfobica, razzista, abilista e di classe, maggior investimenti sul diritto allo studio, sul diritto alla salute e sul contrasto alla povertà, elementi necessari e non sufficienti, per

affrontare il tema delle discriminazioni sistematiche che si ripropongono nel nostro paese e nella nostra regione e per fornire l’adeguato sostegno a chi può averne bisogno. Chiediamo anche il cessate il fuoco manifestando contro l’occupazione della Palestina da parte dello Stato di Israele e per l’auto determinazione dei popoli” - affermano le realtà che aderiscono alla manifestazione. “L’invito è di scendere in piazza, di fare rumore e manifestare insieme

contro un sistema che ci uccide!”



I promotori sono: