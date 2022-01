Corto circuito a Baronissi: il sindaco dispone la chiusura della scuola

Un corto circuito avvenuto questa mattina sulla linea esterna Enel ha causato il danneggiamento del contatore e del sistema elettrico della scuola Santa Maria delle Grazie in Largo dell’Accoglienza, a Baronissi.

La decisione



È già intervenuta la squadra Enel per il ripristino. Il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto, con ordinanza sindacale numero 02/2022, la chiusura della scuola fino a domani 27 gennaio compreso, per consentire le necessarie verifiche e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico interno all'edificio.