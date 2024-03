Caso sospensione Coscioni, il direttore del Ruggi: "Resto alquanto basito"

Si definisce "basito" il Direttore Generale, Vincenzo D'Amato, in merito alla sospensione del dottor Enrico Coscioni: "Resto alquanto basito dell'emanazione di questo forte provvedimento che scaturisce da un quadro indiziario giudicato dal GIP 'grave', e che coinvolge il dottore Enrico Coscioni, Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, e ben altri 4 medici di questa Azienda. Mi auguro che i cinque sanitari indagati, siano ascoltati al più presto, e riescano a chiarire la propria posizione, fornendo ulteriori elementi utili alle indagini e che l'intera vicenda, al momento ancora in fase istruttoria, possa essere definita al più presto. È altresì evidente che il dispositivo non può non ripercuotersi sulle attività di cardiochirurgia per le quali il Ruggi è a tutt'oggi, struttura di rilievo nazionale, alla quale gli assistiti, provenienti non solo dall'ambito provinciale, continuano a rivolgersi con fiducia", ha sottolineato D'Amato.

L'appello del professore Mario Polichetti, coordinatore provinciale del comparto materno-infantile della Uil Fpl Salerno

"Il professore Enrico Coscioni è una figura di riferimento per la sanità salernitana, e ci auguriamo che possa tornare presto a svolgere il suo ruolo di primario nel dipartimento di Cardiochirurgia. Riconosciamo il suo impegno e la sua competenza che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento della qualità delle cure nella nostra provincia".

Il coordinatore provinciale della Uil Fpl Salerno, dunque, sottolinea l'importanza di non mettere in discussione la figura del professore Coscioni: "Chiediamo che la sua lunga e proficua carriera non venga offuscata da una inutile macchina del fango. È fondamentale considerare il suo contributo positivo e continuare a sostenere il progresso della sanità locale e non solo". Polichetti esprime solidarietà anche ai sanitari Francesco Pirozzi e Aniello Puca sospesi nell'ambito dell'indagine: "Come sindacato vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai sanitari coinvolti, chiedendo che venga riconosciuto il loro impegno e la professionalità dimostrata nel corso degli anni".

I commenti di Bicchielli e Iannone

Intanto, l parlamentare salernitano Pino Bicchielli, chiede al Ministro della Salute di valutare la posizione di Coscioni a capo dell’Agenas.Il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati ha presentato una interrogazione al ministro Schillaci: “Riteniamo giusto che un ente come Agenas abbia alla sua guida un presidente ma credo sia giusto valutare la posizione di Coscioni in questo momento”. E il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania: “Dopo la perdita del Professore Iesu e le vicende di Coscioni, un reparto di eccellenza, quale era la cardiologia del Ruggi, è allo sbando totale. De Luca pensa a fare manifesti contro il Governo a spese di tutti i cittadini quando il disastro è figlio delle sue politiche sanitarie. La vicenda della Cardiologia del Ruggi è l’emblema dell’eutanasia sanitaria che De Luca da nove anni somministra. Solo danni ai cittadini e un unico responsabile: il Governatore della Campania”, ha concluso.