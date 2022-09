Sanità, Cosimo Cicia (Fnopi): "Solo Adelizzi ha risposto al nostro appello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Qualche giorno fa Cosimo Cicia, Presidente Opi Salerno e Vicepresidente della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, aveva lanciato un invito ai candidati alle prossime elezioni politiche affinché prendessero in carico i problemi relativi alla situazione sanitaria. Ebbene, Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino, ha risposto all’appello.

"Una sola risposta è giunta al nostro indirizzo – ha teso a precisare Cosimo Cicia- ed è stata quella dell’onorevole Cosimo Adelizzi. Se fino a ieri abbiamo creduto di essere soli, finalmente oggi abbiamo la certezza di aver trovato un degno rappresentante delle nostre istanze. Adelizzi ha inviato la sua risposta con una lettera che tocca punti importanti per dare un cambio di rotta ad una situazione a cui non possiamo e non dobbiamo arrenderci. L’onorevole ci ha teso una mano e noi abbiamo il dovere di afferrarla perché, come egli stesso ha teso a rimarcare nella sua lettera, si sta mettendo a repentaglio un diritto irrinunciabile per ciascun cittadino di ogni età e provenienza, qualsiasi sia il suo status sociale. Colgo l’occasione, per augurare ad Adelizzi, il mio più sincero augurio per le prossime elezioni. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione e i cittadini hanno bisogno di una sanità di qualità. Non c'è sanità senza infermieri".