Nudo e privo di sensi: ecco com’è stato trovato Cosimo Corrado a New York. La pista della rapina

È stata la polizia di Jersey City, la scorsa notte, a ritrovare Cosimo Corrado, lo youtuber salernitano scomparso nel weekend a New York. Il ragazzo – riporta La Voce di New York - giaceva a terra, privo di sensi, completamente. Probabilmente, mentre era di ritorno verso l'albergo, il giovane è stato prima colpito alle spalle e poi rapinato da qualche sconosciuto. Una volta al suolo, i malviventi gli hanno sottratto il cellulare, il portafoglio e gli occhiali da vista, rubandogli persino i vestiti che aveva addosso. Poco dopo, stando a quanto riferito dai familiari del giovane, qualche passante ha notato il corpo del ventunenne a terra, avvertendo immediatamente i soccorsi. Una volta giunta sul posto, la polizia ha subito portato Cosimo presso un ospedale della città del New Jersey.Al momento, il creator di Salerno, conosciuto sul web con lo pseudonimo di "Kazousan", è ancora ricoverato presso la struttura sanitaria. Nonostante lo shock subito, le sue condizioni non sembrerebbero preoccupare i medici. Nella serata di ieri, inoltre, il ragazzo è riuscito a parlare con i familiari rimasti in Italia: nei pochi secondi a disposizione, Cosimo ha tenuto a rassicurare tutti, nonostante fosse ancora molto scosso da quanto accaduto poche ore prima. Una volta ripresosi pienamente, il ragazzo verrà ascoltato dalle autorità americane, che continuano ad indagare sulla vicenda. Al momento, infatti, non è ancora ben chiaro se lo youtuber italiano è stato colpito alla nuca dagli aggressori o se è stato addirittura drogato, prima di essere rapinato. Sarà ora lo stesso Cosimo a fornire alla polizia i dettagli della terribile vicenda che lo ha visto protagonista.

Oggi pomeriggio, inoltre, potrà finalmente riabbracciare il padre ed il fratello, volati prontamente negli Stati Uniti in compagnia di Samuele Mattei, meglio noto come "Captain Blazer", collega ed amico del ventunenne salernitano. Era stato proprio lo youtuber di Riccione, nella serata di lunedì, a lanciare l'allarme sul web, con un video rilasciato sul proprio canale TikTok, nel quale aveva spiegato: "Cosimo è arrivato a New York venerdì, e ha passato la notte in giro tra le strade della città, totalmente scalzo. Sabato mattina ha chiesto a mia mamma di chiamargli un taxi, inoltrandole inoltre una serie di messaggi alquanto strani. Non ci risponde più e non riusciamo a geolocalizzarlo tramite I-Phone. La polizia ha visto i filmati dell'albergo in cui alloggiava, in New Jersey, dove manca da 3 giorni. La sua valigia si trova ancora lì. Le autorità americane e la Farnesina continuano a cercarlo".Come spiegato successivamente dagli stessi familiari, il giovane era volato negli States per motivi di lavoro. Il ragazzo, infatti, aveva deciso di raggiungere New York per registrare un video presso la pizzeria "San Matteo": il proprietario del locale, Ciro Casella, è originario di Salerno, proprio come lo youtuber. Nonostante ciò, Cosimo non ha mai messo piede nella celebre pizzeria newyorkese. I suoi genitori non riuscivano a contattarlo da sabato mattina: quando hanno provato a chiamarlo, infatti, uno sconosciuto ha spiegato loro di aver trovato il telefono dello youtuber presso un parchetto di stessa Manhattan. Naturalmente, la famiglia, preoccupatissima, ha subito allertato le autorità italiane e statunitensi. Nella serata di ieri, infine, mentre il padre ed il fratello erano in volo verso gli Stati Uniti, i parenti rimasti a Salerno hanno ricevuto la lieta notizia: questi ultimi, visibilmente commossi, hanno poi tenuto a ringraziare, con un video rilasciato su Facebook, la polizia di Jersey City per aver ritrovato il ragazzo.