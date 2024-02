Incidente mortale in moto: Eboli piange Cosimo, dolore anche sui social

Eboli piange Cosimo Fusella, autista 29enne che ieri ha perso la vita a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale 30. Fusella era in sella alla sua moto: per cause da accertare, si è scontrato con un fuoristrada uscito fuori da una traversa. Nulla da fare, purtroppo per il giovane centauro, che è finito sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Inutili i soccorsi.

Il ricordo

Marito e padre, Fusella lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e voluto bene. Un fiume di messaggi di cordoglio anche sui social: il 29enne è ricordato come persona dal cuore grande, punto di riferimento per molti. "Non riesco a crederci oggi quando eri disteso a terra e non potevo abbracciarti forte come facevamo sempre, mi ha distrutto", "Impara a guidare le moto anche lassù", "Eri l'unico di cui mi fidavo": alcuni dei pensieri sui social. Tutti stretti attorno alla famiglia di Fusella.