Calcio, Cammarota: "Il Costa d’Amalfi giochi la serie D a Salerno"

“La nostra costiera amalfitana è in festa per la promozione della squadra di calcio in serie D grazie al grande lavoro di identità, entusiasmo e managerialità della presidenza del dottore Savino”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, l’avvocato Antonio Cammarota.

La proposta

Cammarota è pronto a fare la sua parte: “Se lo stadio di Maiori non avesse i requisiti richiesti e se naturalmente la dirigenza lo vorrà chiederò al sindaco di Salerno, anche attraverso la presidenza della Commissione Trasparenza, di offrire la disponibilità ad ospitare le partite casalinghe del Costa d’Amalfi al Vestuti o all’Arechi”. Per il consigliere comunale “lo stadio Vestuti sarebbe la cornice migliore, tutto per la tifoseria del Costa d’Amalfi, finalmente con investimenti immediati sul manto erboso, per gli spogliatoi e la tribuna. Una grande occasione di rinascita e un investimento certamente produttivo - conclude Cammarota - dal punto di vista economico, sociale, identitario della nostra provincia”.