Incendio in Costiera Amalfitana, riaperto il "Sentiero degli Dei"

Riapre la parte alta del “Sentiero degli Dei” in Costiera Amalfitana. La decisione è stata presa dal sindaco di Agerola Luca Mascolo, che l’ aveva chiusa per motivi di sicurezza a seguito dell’incendio verificatosi nei giorni scorsi al confine con il comune di Positano.

L’annuncio

Il primo cittadino annuncia: “Ogni promessa è debito, perché sebbene il promettere è un atto che dipende da noi, il mantenere diventa un dovere verso gli altri. E in questo caso un dovere verso la bellezza dei nostri luoghi, di cui mani criminali non possono assolutamente comprometterne la fruibilità”. Poi spiega: “Dopo ripetuti sopralluoghi, al fine di mettere in campo immediati interventi di messa in sicurezza del tracciato del Sentiero degli Dei colpito e sfregiato dal violento incendio dei giorni scorsi, e grazie alla straordinaria operatività della Comunitá Montana Monti Lattari che in brevissimo tempo ha garantito la percorribilità integrale del nostro percorso di trekking, finalmente comunichiamo la riapertura del Sentiero degli Dei”.

I dettagli

Resta chiusa la variante bassa del Sentiero, riferimento mattonelle 11 - 10b - 9b - 8b - 7, causa potenziale pericolo caduta massi e detriti vari. Direzione Positano: sarà riaperta la variante alta, da località Colle Serra fino all'intersezione delle due varianti (alta e bassa) in località Cannati, riferimento mattonelle 11 - 10a - 9a - 8a – 7. Direzione Praiano: da Colle Serra bisogna seguire la freccia a sinistra della fontana. Va prestata la massima attenzione lungo il sentiero. Vanno adottate tutte le precauzioni, a partire da un equipaggiamento adeguato.