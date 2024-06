Tentativi di truffa telefonica in Costiera, l'appello: "Fate attenzione, chiamate al 112"

Sono tuttora in corso nella Costiera Amalfitana tentativi di truffa telefonica. I malviventi si stanno approcciando alle potenziali vittime spacciandosi per operatori di polizia. In particolare, chiedono se sono stati subiti furti o inventano incidenti in cui sono coinvolti congiunti.

L'avviso

I carabinieri della Compagnia di Amalfi, che si sono prontamente attivati dopo le segnalazioni ricevute fin dalle prime ore del mattino - fanno sapere dal Comune - raccomandano di fare molta attenzione e di diffidare di qualsiasi richiesta telefonica di denaro da parte di sedicenti operatori di polizia, corrieri, avvocati, amici o parenti”. Chiunque dovesse ricevere telefonate sospete deve contattare il 112.