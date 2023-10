Costiera Amalfitana, i sindaci scrivono al governo: "Istituire la ztl territoriale"

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno scritto al governo per invocare la modifica del Codice della Strada e autorizzare così l’entrata in vigore della Ztl territoriale che limiterebbe il traffico veicolare lungo la statale Amalfitana 163. "Il territorio ora attende risposte non più rinviabili: siamo certi che saprete darne in maniera risolutiva, anche alla luce degli imminenti iter parlamentari che riguardano proprio la revisione del Codice della Strada" scrivono i 14 sindaci nella lettera inviata alla Premier, Giorgia Meloni, e ai Ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti nonché ai rispettivi viceministri e sottosegretari.

La lettera

"Facciamo appello alla vostra sensibilità istituzionale affinché, attraverso l’approvazione delle modifiche al Codice della Strada per l’estensione della normativa riferita alla Ztl anche ad ambiti intercomunali e strade extraurbane, possiate determinare di cambiare favorevolmente le sorti del nostro territorio - scrivono, nel documento condiviso, tutti i Sindaci della Costiera - Da anni, infatti, siamo impegnati a proporre e adottare provvedimenti volti al contingentamento del traffico lungo la strada statale 163 “Amalfitana” (unica arteria di collegamento tra i centri marittimi di un comprensorio ad altissima vocazione turistica) una strada che ancora oggi ricalca, in maniera pressoché identica, il tracciato originario e le sezioni dell’originaria mulattiera inaugurata a metà ottocento. Questa proposta è diventata intesa istituzionale tra i 14 Comuni della Costa, Regione Campania, Provincia di Salerno e Anas (sotto la regia del Prefetto Francesco Russo) ed è sostenuta da un’ampia platea di associazioni di categoria (operatori alberghieri e ambientaliste) oltre che da una raccolta firme di più di 10mila cittadini - spiegano i sindaci della Costiera nell’appello inoltrato anche ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, ai Deputati e Senatori eletti in Regione Campania - A seguito di questa intesa, la Regione Campania ha finanziato - tramite l’ente strumentale ACAMIR - la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica necessario all’attuazione dell’intervento denominato 'ZTL territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS163', la cui versione finale è stata presentata, in data 31 marzo 2022, al tavolo interistituzionale presso la Prefettura di Salerno".