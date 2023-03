Costiera Amalfitana, lettera al prefetto dall'associazione per la tutela delle vittime della strada

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana ha inviato al Prefetto, al Responsabile della Struttura Territoriale Campania dell’Anas ed ai Parlamentari salernitani, una serie di richieste.

Le richieste

Nello specifico, è stata fatta richiesta ai parlamentari di intercedere presso il Ministero della Difesa affinché possa aumentare tra il 1 aprile ed il 31 ottobre il contingente di forze dell’ordine impegnate in Costiera Amalfitana. "A sua Eccellenza il prefetto ed all’ Ingegner Montesano dell’Anas - scrive l'associazione - è stato fatto presente che uno dei problemi emersi circa la sicurezza sulla S.S. Amalfitana 163, riguarda la presenza di alberi che limitano la visibilità in alcuni tratti della strada e facilitano il susseguirsi di incidenti, poiché spesso si assiste ad auto e moto che inconsciamente invadono la corsia opposta, in quei tratti che, proprio a causa della presenza di questi alberi, risultano ciechi. Inoltre è stato rilevato lo stato critico dell’asfalto in molti punti, dove il manto stradale risulta sconnesso, usurato e di conseguenza decisamente pericoloso". Altra richiesta quella di installare autovelox mobili compatibilmente con le disposizioni del Codice della strada. "Una concreta modalità di controllo e deterrente per coloro che percorrono la Costiera ad alta velocità" si legge ancora nella nota.