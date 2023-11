Lavori a Conca dei Marini: strada chiusa fino al 20 novembre

Plaude al provvedimento dell'Anas, l'imprenditore della Costiera Salvatore Gagliano: per via dell'ultimazione delle attività di messa in sicurezza del costone roccioso da parte dell'Impresa incaricata dei lavori, la statale 163 Amalfitana rimarrà chiusa fino al 20 novembre.

Il transito veicolare sarà interdetto sulla SS163 Amalfitana a Conca dei Marini, (nei pressi della stazione di servizio), fino al 20 novembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 08.30 alle ore 10:30, dalle ore 11:30 alle ore 13, dalle ore 14:30 alle ore 17. Nelle altre ore, il traffico sarà regolato, con impianto semaforico, mentre sabato e domenica si circolerà regolarmente.