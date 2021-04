Costiera, domani riapre la SS163 ad Amalfi

Si ricuce una ferita per la Città e per l’intero comprensorio della Divina

Tutto pronto per la riapertura al traffico della Strada Statale 163 ad Amalfi, rimasta chiusra dallo scorso 2 febbraio a causa di una frana provocata dal maltempo.

La diretta

Si ricuce una ferita per la Città e per l’intero comprensorio della Costiera. In considerazione della pandemia in corso e dell’attuale situazione di prevenzione sanitaria, sarà possibile seguire la diretta dell’evento sui canali ufficiali Facebook e Youtube del Comune di Amalfi e di Anas o utilizzando il sito www.eventistradeanas.it .