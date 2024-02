Costiera Amalfitana, Travelmar comunica la riduzione delle corse dei traghetti

La Tra.Vel.Mar. Srl, principale società di trasporto marittimo della Costiera Amalfitana, riduce gli orari di servizio. Per effetto dell'ordinanza numero 9/2024 della Capitaneria di Porto di Salerno, che limita il numero di accosti nei porti e nei punti di approdo della Divina per ragioni di sicurezza, la società che svolge anche funzioni di trasporto pubblico locale alternativo a quello su gomma, già problematico per strade strette e tortuose con altro afflusso di veicoli, annuncia il taglio delle corse a partire da oggi. La società è l'unica a garantire collegamenti marittimi anche d'inverno.

Le criticità

La comunicazione è già stata inviata alla Regione Campania - settore Trasporti e ai sindaci della Costiera. Le maggiori difficoltà per Andrea Gambardella, ad della società, sono rappresentate dall'impossibilità di fare scalo nel porto turistico di Maiori, dato che l'ordinanza riduce la lunghezza massima delle imbarcazioni da trasporto passeggeri che possono operare in quello scalo a un massimo di 23 metri e le due unità con cui opera la superano. Era stata avanzata richiesta di deroga per consentire la prosecuzione del servizio nel periodo invernale, e ci sono tavoli di concertazione, con un prossimo incontro in prefettura a Salerno previsto nella prossima settimana. L'autorità marittima di Maiori ha rilasciato parere sfavorevole elevando, lo scorso 9 febbraio, un verbale di contestazione di infrazione al comandante del Polaris di duemila euro per il mancato rispetto della nuova ordinanza vigente. "Le limitazioni imposte dall'Autorità Marittima minano in maniera irreversibile la programmazione dei servizi marittimi programmati ed autorizzati per la stagione 2024, con una inevitabile ricaduta sul livello occupazionale e sulla mobilità turistica garantita nel corso degli ultimi decenni", dice Gambardella, che chiede "idonei tavoli tecnici in Regione Campania”.