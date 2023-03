“Costiera Sicura”: le proposte dell'associazione presieduta da Gagliano

Gremito, ieri, il salone Bottiglieri, a Palazzo Sant'Agostino, per “Costiera Sicura”, incontro promosso dall’associazione per la tutela delle vittime della Costiera Amalfitana, presieduta da Salvatore Gagliano, con il supporto della Provincia di Salerno. Oltre ai tantissimi cittadini del capoluogo e della Costiera che, vista l’importanza del tema trattato, hanno voluto esserci, tanti sono stati i rappresentanti delle Istituzioni che sono intervenuti. Tra questo, il senatore Antonio Iannone, gli onorevoli Imma Vietri, Antonio D’Alessio e Guido Milanese, i consiglieri regionali Aurelio Tommasetti e Franco Picarone, l’europarlamentare Lucia Vuolo, nonché il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, il primo dirigente della Questura di Salerno Sabato Fortunato, l’ingegner Favina della Sita, il direttore dell’Automobile Club di Salerno Giovanni Caturano, il consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni. Hanno inoltre partecipato i sindaci di Salerno, Vietri sul Mare, Amalfi, Praiano, Atrani, Maiori, Minori, ed i vice sindaci di Positano, e Conca dei Marini.

Le proposte

Tutti gli intervenuti hanno manifestato solidarietà ai familiari delle vittime della strada ed hanno assicurato la propria collaborazione per adottare provvedimenti che possano servire a limitare il numero di incidenti che si verificano sulla Statale Amalfitana, prendendo spunto dalle proposte emerse durante i lavori. Tra queste, assicurare la presenza nei punti più critici della Costiera degli ausiliari del traffico durante l’arco della giornata da aprile ad ottobre, in modo da garantire una circolazione più sicura ed evitare che possano esserci ingorghi nei centri abitati, problema che crea disagi alla circolazione in auto e a piedi. Ulteriore richiesta, da avanzare a chi di competenza, ha riguardato la potatura di quegli alberi che, limitando la visibilità in alcuni tratti della strada, facilitano il susseguirsi di incidenti. Menzione particolare meritano lo stato attuale della segnaletica e della manutenzione del manto stradale: è necessario rafforzare i segnali stradali, indicando i limiti da rispettare, ed installare, in quei tratti rettilinei dove si procede a velocità elevate, dissuasori ed autovelox mobili. Ed è altrettanto necessario che il manto stradale, che attualmente appare disastrato ed è simile ad una gruviera, possa essere rimesso presto in sesto. È auspicabile che ciò possa avvenire ogni anno, prima dell’avvio della stagione estiva, e non solo in concomitanza di eventi eccezionali come il passaggio di una tappa del Giro d’Italia. È evidente, però, che qualsiasi misura risulta inefficace senza un adeguato sistema di controllo: a questo proposito è stato chiesto ai Parlamentari presenti di intervenire nei confronti del Ministro della Difesa per far intensificare la presenza di Forze dell’ordine che operano in Costiera Amalfitana, soprattutto quando l’enorme presenza di turisti presenti rende insufficiente il numero di carabinieri e poliziotti, peraltro già oberati dalle numerose attività che quotidianamente devono svolgere. È stata anche segnalata la mancanza di linea telefonica nel tratto che va da Positano verso i colli di Sorrento: a causa di un segnale carente in questa zona, spesso teatro di incidenti, è difficile richiedere un tempestivo soccorso, con le gravi conseguenze che si possono immaginare.

Il commento del presidente Salvatore Gagliano