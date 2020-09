Il sindaco Alfieri dona una copia della Costituzione agli alunni di Capaccio Paestum

Una copia della Costituzione della Repubblica Italiana per ogni studente di Capaccio Paestum. A farsi promotore dell’iniziativa è stato il sindaco Franco Alfieri. Stamattina, il primo cittadino ha donato una copia della Carta Costituzionale ai piccoli allevi della nel loro primo giorno di scuola.

I dettagli

Dopo aver garantito l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico, con l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle scuole del territorio e l’allestimento delle aule in ottemperanza delle disposizioni anti Covid-19, il sindaco di Capaccio Paestum ha voluto anche mandare un messaggio ai piccoli studenti. "Care ragazze e cari ragazzi – le parole di Franco Alfieri che accompagnano il dono della Carta Costituzionale - fate vostra la nostra Costituzione! Lasciate che illumini la vostra mente e orienti il vostro pensare. Portatela nel vostro cuore e fate che guidi il vostro agire. Se vi lascerete accompagnare dai principi che la sorreggono, se vi ispirerete ai valori sui quali si fonda, se rispetterete i doveri ai quali ci chiama, godendo così dei diritti che riserva a ognuno di noi, la vostra vita di cittadine e cittadini sarà più consapevole e quella degli uomini e delle donne che sarete sarà più piena e più libera".

La giornata

Accanto al sindaco, l’assessore alle Scuole e alla Politiche sociali, Mariarosaria Picariello. "Abbiamo lavorato per assicurare ai nostri scolari le condizioni migliori per affrontare un anno scolastico difficile – spiega - Non solo abbiamo sistemato gli edifici scolastici in modo che rispettassero le norme anti Covid-19, ma abbiamo anche garantito agli studenti la sicurezza davanti alle scuole, grazie alla sorveglianza dei vigili urbani, e il controllo a bordo degli scuolabus, attraverso il lavoro di appositi accompagnatori. Ai ragazzi auguro di ritrovare il sano entusiasmo che li caratterizza, del quale anche noi abbiamo bisogno". Riaprirà il 5 ottobre la scuola secondaria di primo grado di Scigliati. Lo ha disposto un’ordinanza sindacale per assicurare il totale completamento dei lavori nel plesso, rivelatisi più consistenti e complicati.