Baia del Buondormire e Ficocella: in arrivo 500mila euro per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi

Buone notizie per turisti e amanti del mare: la Regione Campania ha stanziato 500mila euro per il Comune di Centola, per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi della Baia del Buondormire e della Ficocella.

La soddisfazione

"Un altro traguardo importante per la nostra terra - hanno commentato dall'amministrazione di Palazzo di Città - Alla chiacchiere degli inetti preferiamo cose concrete".